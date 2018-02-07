Глюкоза после слухов о банкротстве мужа уехала в Мексику и публикует эротические фото

Российская певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, отправилась на отдых в Мексику. С курорта она порадовала фанатов снимком своего пышного бюста.

Никита Готский

На личной странице в Instagram Глюкоза публикует фотографии с места заграничного отдыха. Певица после слухов о банкротстве мужа улетела в Мексику, где жаркое солнце и теплый океан. На курорте исполнительница опровергла слухи касательно бизнеса супруга. Сообщается, что звезда коротает свои деньки в лучшей гостинице Pablo Escobar's Mansion.С курорта Тулум Наталья дразнит подписчиков пышным бюстом и впечатляющими позами в морских волнах. Как пишет популярная исполнительница, она «жуткая торопыга», поэтому ей некогда ждать и сидеть на одном месте. Ионова не исключает, что в связи с таким характером судьба испытывает ее уже не один раз.Судя по названию отеля, прежде он принадлежал известного наркодельцу Пабло Эскобару. После его кончины помещение пустовало, но его удалось переделать в хорошую гостиницу для туристов.