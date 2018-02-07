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| | «Последний богатырь» установил рекорд кассовых сборов в РФ в 2017 году

«Последний богатырь» установил рекорд кассовых сборов в РФ в 2017 году

Сегодня, 12:20
Картина Дмитрия Дьяченко под названием «Последний богатырь» получила престижную премию «Блокбастер», установив рекордные сборы в прокате в прошлом году. Всего за время проката художественный фильм собрал более 1,7 миллиарда рублей.

«Последний богатырь» установил рекорд кассовых сборов в РФ в 2017 году

 

В минувший вторник, 6 февраля, состоялась официальная церемония вручения премий «Блокбастер», учреждённой изданием «Кинобизнес сегодня». В рамках церемонии также был отмечен художественный фильм «Защитники», который снял Сарик Андреасян. «Защитники» показали лучшие сборы в зарубежном прокате, принеся российскому фильму более 8 миллионов долларов. Премию в категории «Лучший продюсер» заслуженно получил Антон Златопольский, который активно занимался продвижением таких картин как: «Притяжение», «Салют-7», а также «Движение вверх».

Среди мультипликационных фильмов отметили «Три богатыря и Морской царь», который сумел отметиться сборами, превысившими 800 миллионов рублей.
Александр Вест
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