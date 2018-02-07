Звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала Антону Гусеву безрадостное будущее

Звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала Антону Гусеву безрадостное будущееСегодня, 11:29
Вполне логичное, для многих поклонников, решение о разводе приняли бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев. Стоит отметить, что экс-домочадцы
Из-за оперативного вмешательства российских медицинских специалистов Николь Кузнецова, получившая широкую известность благодаря участию в телевизионной
Бывший участник скандального шоу «Дом-2» Антон Гусев намекнул своим фанатам о примирении с возлюбленной Викторией Романец. К такому выводу пришли подписчики