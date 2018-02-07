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| | Звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала Антону Гусеву безрадостное будущее

Звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала Антону Гусеву безрадостное будущее

Сегодня, 11:29
Прославившаяся участием в «Битве экстрасенсов» Николь Кузнецова заявила о том, что готовящийся к разводу с Викторией Романец Антон Гусев столкнется с серьезными проблемами в личной жизни. Кузнецова утверждает, что изначально не видела этот брак счастливым, потому подобный исход для нее весьма предсказуем.
 

Звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала Антону Гусеву безрадостное будущее

 

Свадьба бывших участников реалити-шоу «Дом-2» состоялась еще минувшим летом. Прошло меньше полугода, как молодые люди решили подать заявление на развод. Романец выступила с сообщением о том, что уже на этой неделе она отправится в ЗАГС с целью поставить в этом браке точку. Сам Гусев отметил, что эти отношения уже изжили себя.
 
«У них бесперспективный и надуманный союз», - утверждает звезда «Битвы экстрасенсов», добавив, что в результате развода один из супругов получит определенные дивиденды и дела у него пойдут в гору, а другой столкнется с существенными проблемами.
 
Пользователи сети не сомневаются, что в выигрыше окажется именно Виктория Романец, так как они не видят для Гусева радужных перспектив.

Николай Офицеров
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