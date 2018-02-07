Александр Малинин поделился видео репетиции с дочерью

В своем аккаунте Instagram известный певец Александр Малинин выложил видео, где запечатлён он с дочерью Устиньей во время подготовки к концерту.

На видео видно, как Александр Малинин по-отечески помогает дочери наставлениями от опытного эстрадного исполнителя, но зрителей больше заинтересовала сама Устинья. Многие из поклонников артиста в комментариях к видео рассыпались в комплиментах, адресованных "юному дарованию". С таким знаменитым учителем и такими вокальными и внешними данными, у 17-ти летней Устиньи есть все шансы загореться новой звездой на небе российского шоу-бизнеса.Певец Александр Малинин пришел к успеху с самых низов. Начинал свою деятельность исполнитель в народном хоре, а учиться - в железнодорожном училище.