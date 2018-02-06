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| | Цымбалюк-Романовской грозит тюремное наказание до 10 лет

Цымбалюк-Романовской грозит тюремное наказание до 10 лет

Вчера, 23:05
Бывшей супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили адвокаты артиста.

Цымбалюк-Романовской грозит тюремное наказание до 10 лет

 

Виталина считает, что она не виновна в произошедшем. Ее подозревают в мошенничестве с присвоением денег и квартиры Джигарханяна, но пианистка все отрицает. По ее словам, она могла распоряжаться наличными средства супруга до разрыва брака. Так, актер ранее будто бы предоставил ей доверенность, по которой она имеет право снимать деньги в банке чем Цымбалюк-Романовская и воспользовалась. У нее был долг по ремонту за квартиру, который она успешно погасила с помощью финансов Джигарханяна. Также она сняла четыре миллиона рублей, когда артист ушел из дома, но все эти деньги, по признанию Виталины, лежат дома и ожидают своего законного владельца Армена Джигарханяна. Она утверждает, что не собиралась разводиться с мужем, который просто покинул дом в ее отсутствие, не объяснив каких-либо причин. Она не намерена отказываться от актера и готова исполнять все свои обязанности, как и прежде.
Никита Готский
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