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| | Одежда из секс-шопа в помощь: С помощью таких аксессуаров Ольга Полякова родила

Одежда из секс-шопа в помощь: С помощью таких аксессуаров Ольга Полякова родила

Вчера, 22:10
Ольге Поляковой удалось дважды забеременеть от одежды из секс-шопа. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Одежда из секс-шопа в помощь: С помощью таких аксессуаров Ольга Полякова родила

 

Звезда украинского шоу-бизнеса показала в мировой «паутинке» эротическую фотографию в латексном наряде, рассказав подписчикам некоторые моменты из личной жизни. Певица сообщает, в вещах, купленных в секс-шопе, она сумела два раза забеременеть.

В сексуальном, облегающем наряде, Полякова пришла на церемонию вручения награды от издания Viva. Она смогла очаровать публику, представ перед общественностью в латексном платье, каблуках-шпильках, волосами голубого оттенка и яркой помадой на губах. Блондинку признали наиболее красивой женщиной по версии журнала.
 
Фанаты пришли в удивление не только от внешности певицы, а и от ее пикантных откровений. Про словам звезды, ей не стыдно, что она покупает одежду в секс-шопе, потому как в таких нарядах она дважды забеременела.

Никита Готский
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