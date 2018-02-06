Одежда из секс-шопа в помощь: С помощью таких аксессуаров Ольга Полякова родила

Ольге Поляковой удалось дважды забеременеть от одежды из секс-шопа. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В сексуальном, облегающем наряде, Полякова пришла на церемонию вручения награды от издания Viva. Она смогла очаровать публику, представ перед общественностью в латексном платье, каблуках-шпильках, волосами голубого оттенка и яркой помадой на губах. Блондинку признали наиболее красивой женщиной по версии журнала.

Фанаты пришли в удивление не только от внешности певицы, а и от ее пикантных откровений. Про словам звезды, ей не стыдно, что она покупает одежду в секс-шопе, потому как в таких нарядах она дважды забеременела.

Никита Готский

Звезда украинского шоу-бизнеса показала в мировой «паутинке» эротическую фотографию в латексном наряде, рассказав подписчикам некоторые моменты из личной жизни. Певица сообщает, в вещах, купленных в секс-шопе, она сумела два раза забеременеть.