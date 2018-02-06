Экс-участница"Дом-2" Анастасия Лисова родила дочь

Анастасия Лисова, экс-участница "Дома-2", в прошлом году вышла замуж. Она долго не решалась рассказать о своей личной жизни общественности, но через некоторое время оповестила фанов об этой радостной новости в своем блоге. Мужем Анастасии, стал российский бизнесмен Михаил, который старше ее на целых двадцать лет.

В январе у молодой пары появился первенец. Девушка, конечно же, не забыла поделиться столь радостной новостью со своими подписчиками. Родившуюся девочку, молодые родители решили назвать Мирославой."31.01.18 родилась наша принцесса Мирослава. Всем большое спасибо за поздравления! Их столько! Столько тепла и любви от вас, аж голова кружится. Люблю вас очень. Так хочется вам рассказать, поделиться с вами всеми своими эмоциями, опытом, впечатлениями даже не представляете. Скоро, а пока у нас выписка", - так экс-участница «Дом-2» описывает ранее неизвестные для нее переживания и эмоции.Лисова еще не решилась показать лицо своей доченьки всему миру, но подписчики уверенны, что Анастасия поделится с ними своими семейными фото, но чуть позже. Так же, фаны не забыли поздравить девушку со столь важным событием в ее жизни.