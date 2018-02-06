Степан Меньщиков высказал мнение по поводу смерти экс-участницы "Дом-2"

Один из первопроходцев телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал о манере поведения на съёмочной площадке умершей Оксаны Аплекаевой.

Оксана с лёгкостью смогла поймать атмосферу «Дом-2» и найти общий язык с участниками. Хоть девушка пробыла на проекте 72 дня, её считают харизматичной и яркой личностью, но построить отношения на телешоу будущая модель не смогла. 10 лет назад девушка насильственным путём покинула мир. Однажды вечером, по словам её коллег по работе, девушку подвозил какой-то парень на мотоцикле, после этого 9 сентября 2008 года её труп обнаружили по трассе Москва-Рига в кювета.

Убийцу найти так и не удалось. Расследование по данному делу ведется по сегодняшний день. Следователи пытаются найти хоть какую-нибудь зацепку по убийству Оксаны Аплекаевой.С помощью новейших технологий удалось установить шокирующий факт. Исследования показали, что мертвое тело кто-то использовал в качестве сексуального партнера. Позже выяснилось, что 37-летний судмедэксперт совершил акт с мертвым телом модели. Осудить подозреваемого не смогли, так как статьи «Некрофилизм» в УК РФ не имеется. Мужчину проверили на причастие к убийству, но никаких доказательству найти не удалось.