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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

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| | Степан Меньщиков высказал мнение по поводу смерти экс-участницы "Дом-2"

Степан Меньщиков высказал мнение по поводу смерти экс-участницы "Дом-2"

Вчера, 21:55
Один из первопроходцев телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал о манере поведения на съёмочной площадке умершей Оксаны Аплекаевой.

Степан Меньщиков высказал мнение по поводу смерти экс-участницы "Дом-2"

 

Оксана с лёгкостью смогла поймать атмосферу «Дом-2» и найти общий язык с участниками. Хоть девушка пробыла на проекте 72 дня, её считают харизматичной и яркой личностью, но построить отношения на телешоу будущая модель не смогла. 10 лет назад девушка насильственным путём покинула мир. Однажды вечером, по словам её коллег по работе, девушку подвозил какой-то парень на мотоцикле, после этого 9 сентября 2008 года её труп обнаружили по трассе Москва-Рига в кювета.

Степан Меньщиков высказал мнение по поводу смерти экс-участницы "Дом-2"

 

Убийцу найти так и не удалось. Расследование по данному делу ведется по сегодняшний день. Следователи пытаются найти хоть какую-нибудь зацепку по убийству Оксаны Аплекаевой.

С помощью новейших технологий удалось установить шокирующий факт. Исследования показали, что мертвое тело кто-то использовал в качестве сексуального партнера. Позже выяснилось, что 37-летний судмедэксперт совершил акт с мертвым телом модели. Осудить подозреваемого не смогли, так как статьи «Некрофилизм» в УК РФ не имеется. Мужчину проверили на причастие к убийству, но никаких доказательству найти не удалось.
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