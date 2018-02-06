Бывший супруг Сябитовой жестко раскритиковал Бузову и ее подписчиков

Экс-супруг Розы Сябитовой раскритиковал Ольгу Бузову. Ее творчество он назвал «безумным креативом».

Бывший муж ведущей критически высказался касательно творчества Бузовой. Продюсер Юрий Андреев удивлен тем, то на страницу ведущей «Дом-2» подписаны 12 миллионов человек. Данное количество беспокоит его, мужчина считает, что именно эта численность «умственно отсталых» лиц поддерживает Бузову.

Юрий Андреев заявил, что концерты ведущей могут посещать лишь одни «дауны». Продюсер раскритиковал «недоумков», приглашающих ее в кресло жюри. По его мнению, намерение организаторов вполне ясное: если зрители такие недалекие, им можно подсунуть любой продукт. Мужчина считает, что таких продюсеров необходимо подвергать наказанию за «безумный креатив» в виде Бузовой. «Она умственно отсталая», - жестко подчеркнул Андреев.

Никита Готский