Бывший супруг Сябитовой жестко раскритиковал Бузову и ее подписчиков

Бывший муж ведущей критически высказался касательно творчества Бузовой. Продюсер Юрий Андреев удивлен тем, то на страницу ведущей «Дом-2» подписаны 12 миллионов человек. Данное количество беспокоит его, мужчина считает, что именно эта численность «умственно отсталых» лиц поддерживает Бузову.
Бывший супруг Сябитовой жестко раскритиковал Бузову и ее подписчиковВчера, 21:32
Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову можно считать "героиней эстрады". Так считает продюсер Сергей Кожевников.
Бывший муж ведущей Розы Сябитовой Юрий Андреев пострадал от насилия со стороны своей новой возлюбленной. Девушка сильно избила Андреева, его лицо стало одной
Резидент «Comedy Баттл» Наташа Чернова жестко высмеяла звезду шоу «Дом-2» Ольгу Бузову. На канале Black Russian Mama на видохостинге YouTube блогер выложила