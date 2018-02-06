Пластика, похудение и "молодильные яблоки": Как изменились отечественные звезды

Фото молодого Никиты Джигурды в Instsgram вызвало немало пересудов среди подписчиков. Многие считают, что там актер выглядит настоящим, в отличие от нынешнего образа, который он выбрал для себя. Истинные фанаты Джигурды напомнили, что он - гениальный актер и певец, а все остальное - просто маски, под которыми очень сложно разглядеть истинное «я» актера.
В профиле Анастасии Волочковой поклонники обнаружили снимок, где еще юная балерина запечатлена со своим любимым театральным педагогом - Инной Борисовной Зубковской. Пользователи забросали Волочкову комплиментами, отметив, что она очень красивая, милая и скромная без лишнего силикона, которым она увлеклась в последнее время в погоне за красотой.
Фото, опубликованное Андреем Разиным, вызвало в Сети множество комментариев. Дело в том, что на нем изображены Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Владимир Пресняков, а сделано оно 20 лет назад. Больше всего пользователей шокировала внешность Аллы Борисовны - помимо чересчур яркого макияжа, у артистки пышная грива рыжих волос и явный лишний вес. Юзеры даже в шутку предположили, что прима питается молодильными яблоками, потому что сейчас она выглядит просто потрясающе, по сравнению с прошлым. К слову, похудевшая Пугачева недавно хвасталась тем, что носит джинсы подросткового размера.
К значительно преобразовавшим свою внешность знаменитостям можно отнести также Екатерину Варнаву, которая из жгучей брюнетки с карими глазами превратилась в светлую шатенку с высокими скулами и серым цветом глаз. Фанаты, конечно, выражают надежду, что Екатерине комфортно в таком образе, но считают, что на ее старых фото чуть ли не другой человек.
Певица Валерия 15 лет назад, судя по фото, выглядела женщиной в возрасте, тогда как сейчас она смотрится куда моложе. Огромные усилия пластических хирургов были приложены к внешнему виду Виктории Лопыревой. Хотя известная красавица и раньше могла похвастаться прекрасной внешностью, но, со временем, она так увлеклась ее коррекцией, что теперь она, безусловно, красива, хотя и не так естественна, как раньше. Налицо также метаморфозы внешности певиц Ирины Дубцовой, Юлии Началовой и Полины Гагариной, которые не просто сменили прически, а еще и сильно похудели.