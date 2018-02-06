Пластика, похудение и "молодильные яблоки": Как изменились отечественные звезды

Знаменитости могут позволить себе роскошь выглядеть в зрелом возрасте гораздо лучше, чем в молодые годы. И, порой, эти метаморфозы просто шокируют. Например, «всероссийский лекарь» Елена Малышева уже для нескольких поколений жителей нашей страны выглядит абсолютно одинаково. Пользователи Сети заинтересовались, всегда ли внешность известной ведущей была такой или она когда-то все же выглядела по-другому. Самые любопытные из юзеров отыскали фото Малышевой, которому уже 40 лет, и там она выглядит как самая обычная советская женщина, лицо которой не напоминает натянутую маску, практически лишенную эмоций. Тем не менее, ведущая уже не первый год активно пропагандирует пользу «уколов молодости».

Фото молодого Никиты Джигурды в Instsgram вызвало немало пересудов среди подписчиков. Многие считают, что там актер выглядит настоящим, в отличие от нынешнего образа, который он выбрал для себя. Истинные фанаты Джигурды напомнили, что он - гениальный актер и певец, а все остальное - просто маски, под которыми очень сложно разглядеть истинное «я» актера.В профиле Анастасии Волочковой поклонники обнаружили снимок, где еще юная балерина запечатлена со своим любимым театральным педагогом - Инной Борисовной Зубковской. Пользователи забросали Волочкову комплиментами, отметив, что она очень красивая, милая и скромная без лишнего силикона, которым она увлеклась в последнее время в погоне за красотой.Фото, опубликованное Андреем Разиным, вызвало в Сети множество комментариев. Дело в том, что на нем изображены Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Владимир Пресняков, а сделано оно 20 лет назад. Больше всего пользователей шокировала внешность Аллы Борисовны - помимо чересчур яркого макияжа, у артистки пышная грива рыжих волос и явный лишний вес. Юзеры даже в шутку предположили, что прима питается молодильными яблоками, потому что сейчас она выглядит просто потрясающе, по сравнению с прошлым. К слову, похудевшая Пугачева недавно хвасталась тем, что носит джинсы подросткового размера.К значительно преобразовавшим свою внешность знаменитостям можно отнести также Екатерину Варнаву, которая из жгучей брюнетки с карими глазами превратилась в светлую шатенку с высокими скулами и серым цветом глаз. Фанаты, конечно, выражают надежду, что Екатерине комфортно в таком образе, но считают, что на ее старых фото чуть ли не другой человек.Певица Валерия 15 лет назад, судя по фото, выглядела женщиной в возрасте, тогда как сейчас она смотрится куда моложе. Огромные усилия пластических хирургов были приложены к внешнему виду Виктории Лопыревой. Хотя известная красавица и раньше могла похвастаться прекрасной внешностью, но, со временем, она так увлеклась ее коррекцией, что теперь она, безусловно, красива, хотя и не так естественна, как раньше. Налицо также метаморфозы внешности певиц Ирины Дубцовой, Юлии Началовой и Полины Гагариной, которые не просто сменили прически, а еще и сильно похудели.