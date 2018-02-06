Плохая погода помешала Екатерине Волковой приземлиться в Москве

Российская актриса Екатерина Волкова с большим сложностям вернулась с гастролей. Причиной этому плохая погода в стране.

Никита Готский

По словам Екатерины, самолет не мог совершить посадку в требуемом месте и приземлился в другом аэропорту. Вместо того, дабы отдыхать дома, актриса проторчала в автомобильных пробках, дабы забрать свою машину, которая находилась на стоянке. Волкова с юмором замечает, что погодные условия в Москве испытывают людей на некую прочность, но она все-равно рада, что смогла возвратиться обратно домой без сложностей для здоровья.Актриса советует людям не выходить без надобности на улицу в связи с погодой. Поклонники испытали радость, что Екатерина без больших проблем вернулась в российскую столицу, ведь многие другие пассажиры оказались точно в такой же ситуации.