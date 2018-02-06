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От Редактора

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| | Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко устроили драку в эфире

Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко устроили драку в эфире

Вчера, 20:56
Илья Яббаров ознаменовал свое возвращение на «Дом-2» скандалом. Вспомнив старые обиды, он подрался с Дмитрием Дмитренко прямо в эфире программы. Разнимать парней, несмотря на свое положение, бросилась Ольга Рапунцель.

Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко устроили драку в эфире

 

Новый выпуск «Дома-2» запомнился телезрителям скандалом. Илья Яббаров, который совсем недавно вернулся на проект, накинулся на Дмитрия Дмитренко. Он обвинил парня в измене Ольге Рапунцель и вспомнил, как тот «допекал» его за аналогичный поступок ранее. Беременная девушка бросилась разнимать бывшего парня и нынешнего мужа, а другие участники пытались оттащить ее подальше от потасовки.

Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию. По мнению зрителей, драка не была наиграна, поэтому они считают, что обоих участников беспредела стоит наказать. Поклонники шоу связывают возвращение Яббарова с новыми конфликтами на телестройке, ведь он склонен провоцировать ссоры и драки.
Виктория Озерова
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