Сменив внешность, Хейли Болдуин стала жгучей брюнеткой

Сексапильная девушка умеет удивлять своей внешностью. Она сменила имидж и стала яркой брюнеткой.

Никита Готский

Недавно Хейли Болдуин признали самой сексуальной женщиной мира по версии известного издания Maxim. Некоторое время назад знаменитость обнародовала на своей личной странице в соцсети Instagram фотографии, где предстала перед подписчиками в образе презентабельной брюнетки, тем самым резко изменив собственный имидж. Пока остается непонятным, Болдуин пошла на такую меру ради обычной фотосессии, на ее голове парик или все-таки Хейли в действительности сказала «прощай» имиджу блондинки. Несмотря на это подписчики высказывают свое восхищение новой внешностью звезды.Данное перевоплощение является не первым для нее. Прежде она показала в Интернете снимки с волосами розового оттенка.