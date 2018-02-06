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От Редактора

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| | Сменив внешность, Хейли Болдуин стала жгучей брюнеткой

Сменив внешность, Хейли Болдуин стала жгучей брюнеткой

Вчера, 20:35
Сексапильная девушка умеет удивлять своей внешностью. Она сменила имидж и стала яркой брюнеткой.

Сменив внешность, Хейли Болдуин стала жгучей брюнеткой

 

Недавно Хейли Болдуин признали самой сексуальной женщиной мира по версии известного издания Maxim. Некоторое время назад знаменитость обнародовала на своей личной странице в соцсети Instagram фотографии, где предстала перед подписчиками в образе презентабельной брюнетки, тем самым резко изменив собственный имидж. Пока остается непонятным, Болдуин пошла на такую меру ради обычной фотосессии, на ее голове парик или все-таки Хейли в действительности сказала «прощай» имиджу блондинки. Несмотря на это подписчики высказывают свое восхищение новой внешностью звезды.

Данное перевоплощение является не первым для нее. Прежде она показала в Интернете снимки с волосами розового оттенка.
Никита Готский
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