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| | Плевать на внешний вид: Фанаты обсудили поцелуй обгоревшего Билана с собакой

Плевать на внешний вид: Фанаты обсудили поцелуй обгоревшего Билана с собакой

Вчера, 20:38
Дима Билан в последнее время стал удивлять публику. То на несколько месяцев пропал, напугав своих поклонников. Оказалось, что певец затерялся где-то в Исландии на съемках клипа. Вот он решил вдруг постричься на лысо, что также насторожило недремлющих поклонников.

Плевать на внешний вид: Фанаты обсудили поцелуй обгоревшего Билана с собакой

 

Но в этот раз артист решил не сильно ошарашивать своих подписчиков и поместил в социальных сетях минутный ролик, на котором обгоревший неоднократно на солнце Билан целуется с собакой. В коротеньком комментарии он написал: «Собаке плевать на мой внешний вид, а вот внутренний волнует. Подавай ей чистоту и искренность глубин, а я до этого сгорел на солнце пару раз».
 
Этот, казалось бы, невинный поцелуй вызвал целый шквал эмоций - более 25 тысяч лайков и чуть меньше одной тысячи комментариев. И откровенно говоря, это еще не лидер по просмотрам на официальной страничке Билана.Подписчикам пришлась по душе приязнь певца к собаке. Многие советовали завести себе пса. Отмечали собачью искренность, преданность и ласку. Говорили о том, что собаки чувствуют добрых людей, позитивную энергетику хорошего человека и в то же время являясь прекрасным другом. Давали разные советы певцу касаемо ухода за обгоревшей кожей лица. Ругая его за то, что не следит за собой и допустил до такого, что его лицо обгорело.

Но все же основной темой был разговор о преданности животных: «Животные приносят в дом веселье, счастье! Кто встречает хозяина у входа? Кто прыгает от радости и хочет лизнуть? Они плевать хотели на его внешность и заработок, на то, где он живёт. Для них главное быть любимыми! Правда, есть люди, точнее нелюди, которым домашние друзья надоедают и они их просто выкидывают, а вот животным другие хозяева уже не нужны... Поэтому мы в ответе за тех кого приручили... Они очень тонко чувствуют наши внутренние состояния и перенимают их на себя. Поэтому собаку нужно заводить с похожим характером, чтобы произошло «слияние душ». Они не умеют лгать, они честны с людьми до конца, и любовь дарят огромную. Хотя и у кошек тоже есть свои плюсы и их немало». Для фанатов лиричного исполнителя раскрылось немалое пространство, и обсуждение темы приобрело масштабную глубину.

Кто-то обратил внимание на то, что собаки очень чувствуют доброту и искренность исходящую от Димы, подчеркнув, что он прекрасно находит с ними общий язык. Также отметив позитивное, милое и довольно трогательное видео – ласковое, дружеское и пронизанное душевным теплом, полную гармонию, от любви друг к другу и счастливую улыбку Димы, которую очень приятно видеть.

Но нашлись среди поклонников Билана и противники душевного спокойствия, которое приносит присутствие животного. С их слов, за душу, пусть близкие люди любят. Тогда как почитатели, по их мнению, должны любить за музыку и внешний вид, так как певец этим торгует. Уточнив, что это нормально, так как, шоу-бизнес - это бизнес и дальше придуманного образа, поклонников пускать не стоит. По этому, такие возвышенные высказывания о душе - ни к чему.

Януш Серпнень
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