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От Редактора

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| | Дана Борисова: Бузова принимает запрещенные вещества

Дана Борисова: Бузова принимает запрещенные вещества

Вчера, 20:18
Российская ведущая и певица Ольга Бузова может принимать наркотики. В этом уверена ее коллега Дана Борисова.

Дана Борисова: Бузова принимает запрещенные вещества

 

Посмотрев видеоролику в аккаунте ведущей «Дом-2» в соцсети, где та рассказывает о смартфоне iPhone, Борисова пришла к выводу, что бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова принимает наркотические вещества. До этого общественность неоднократно удивлялась, как Бузова успевает так активно записывать свои новые музыкальные композиции, выступать на концертах, снимать видеоклипы, продолжать вести «Дом-2» и находить время для личной жизни. Большая часть ее фолловеров солидарна с мнением Борисовой: Бузова «сидит» на наркотиках, поэтому сохраняет собственную работоспособность и поддерживает энергию.

Дана Борисова не так давно вернулась из Таиланда, где проходила курс лечения от наркотической зависимости. Об увлечении дочери узнала ее мать, которая на всю страну обозвала ее наркоманкой.
Никита Готский
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Дана Борисова проходит лечение в реабилитационном центре Таиланда
Дана Борисова проходит лечение в реабилитационном центре Таиланда

Успешная в прошлом телеведущая Дана Борисова находится на лечении от наркотической зависимости в Таиланде.

Дана Борисова подсела на наркотики
Дана Борисова подсела на наркотики

Дана Борисова намекнула поклонникам о своем увлечении наркотическими препаратами. Об этом фанаты телеведущей узнали в социальной сети.

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