Дана Борисова: Бузова принимает запрещенные вещества

Российская ведущая и певица Ольга Бузова может принимать наркотики. В этом уверена ее коллега Дана Борисова.

Никита Готский

Посмотрев видеоролику в аккаунте ведущей «Дом-2» в соцсети, где та рассказывает о смартфоне iPhone, Борисова пришла к выводу, что бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова принимает наркотические вещества. До этого общественность неоднократно удивлялась, как Бузова успевает так активно записывать свои новые музыкальные композиции, выступать на концертах, снимать видеоклипы, продолжать вести «Дом-2» и находить время для личной жизни. Большая часть ее фолловеров солидарна с мнением Борисовой: Бузова «сидит» на наркотиках, поэтому сохраняет собственную работоспособность и поддерживает энергию.Дана Борисова не так давно вернулась из Таиланда, где проходила курс лечения от наркотической зависимости. Об увлечении дочери узнала ее мать, которая на всю страну обозвала ее наркоманкой.