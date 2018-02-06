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От Редактора

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| | Звезду «Дома-2» осудили за фото с голым ребенком

Звезду «Дома-2» осудили за фото с голым ребенком

Вчера, 20:06
Тата Блюменкранц регулярно радует поклонников новыми снимками. На этот раз совместное фото участницы «Дома-2» с дочерью вызывало не восхищение, а осуждение пользователей.

Звезду «Дома-2» осудили за фото с голым ребенком

 

Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц недавно стала мамой. Девушка не перестает удивлять поклонников трогательными фото с малышкой Бетти, но на этот раз совместный снимок не вызвал позитивной реакции пользователей. Накануне блондинка обнародовала фотографию, на которой она запечатлена в ванной с голой дочерью на руках. В подписи Тата рассказывает, что накануне у малышки была высокая температура, но педиатр утешил семью, объявив, что у Бетти режутся зубы и нет ОРВИ. Публикация собрала более 75 тысяч отметок «мне нравится» и около полторы тысячи комментариев. Не все поклонники оценили совместное купание мамы и малышки.

Фанаты упрекнули Блюменкранц в том, что она принимает ванну вместе с дочерью, так как это не гигиенично. Многие выразили возмущение.
Виктория Озерова
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