iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Детектор, стриптиз или новый ухажер: Раскрыта причина ухаживаний Гриценко за Бузовой

Детектор, стриптиз или новый ухажер: Раскрыта причина ухаживаний Гриценко за Бузовой

Вчера, 20:01
Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым достаточно долго оставалась одна, периодически жалуясь, что рядом нет достойного мужчины. Артистка отмечала, что хочется красивой сказки, которую взять, к сожалению, негде. Были и лирические посты, и песни, в которых Ольга Бузова обращалась в том или ином контексте к мужчинам, и фото с весьма своеобразными намёками. Многие поклонники артистки считали, что знаменитость постоянно пытается вернуть Дмитрия Тарасова, видя это чуть ли не в каждом её слове.

Детектор, стриптиз или новый ухажер: Раскрыта причина ухаживаний Гриценко за Бузовой

 

Однако неожиданно Ольга Бузова заявила, что у неё есть ухажёр. Она не назвала ни его имя, ни род деятельности, а просто отметила, что он существует, причём в эфире «Дома-2». Неожиданно любящая публичность во всех проявлениях Бузова теперь решила придерживаться позиции «счастье любит тишину». Она сказала об ухажёре в лицо участнику «Дома-2» Роману Гриценко, который неоднократно заявлял, что влюблён в неё.

Молодой человек активно проявлял свои чувства на программе достаточно долгое время, и сначала Ольга Бузова им верила. Однако потом Гриценко неожиданно начал уделять внимание другой участнице «Дома-2», поясняя это тем, что не видит у артистки искренности. Ольга Бузова расплакалась прямо в эфире шоу, отметив, что парень старался исключительно ради пиара своей персоны на её имени. Она запретила Гриценко говорить о любви, чего тот не исполнил, в одном из интервью прося прощение у девушки за недоверие и говоря, что всегда готов ждать её.

Конечный итог оказался таким, как и предполагала Ольга Бузова. В конкурсе «Свадьба на миллион» участники проходили проверку на детекторе лжи. Ответы Романа Гриценко показали, что его ухаживания не из благородных чувств, а по причине желания известности, не более. Кроме того, когда молодой человек бывал в родном городе, то там общался с девушками. Сам Гриценко категорически всё отрицает, отмечая, что измен Ольге Бузовой не было, а техника и вовсе нередко ошибается.

Артистка же отвергла его, причём сделала это, когда к участнику «Дома-2» пришла мать. Ольга Бузова отметила, что больше ничего не желает слышать от Романа Гриценко, и у них никогда не будет отношений. Молодой человек, в свою очередь, сначала согласился с этим, отмечая только, что несколько обидно за такие речи при родственниках. Однако позже он устроил стриптиз под композицию Ольги Бузовой «Wi-Fi». Причины такого поведения Гриценко никак не пояснил.

Некоторые считают, что Ольга Бузова сама могла намеренно поддерживать игру «влюблённости» в неё Гриценко – ради пиара. Некоторые шоу-аналитики отмечали, что знаменитость много делает для раскрутки, и история с высокими чувствами могла быть совместной показухой.
Ирина Летинская
Новости по теме
Ольга Бузова не верит Роману Гриценко
Ольга Бузова не верит Роману Гриценко

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова не верит в искренность Романа Гриценко, допуская обман с его стороны. Причиной потери доверия стали оказанные

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов постоянно ее обманывал
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов постоянно ее обманывал

В декабре прошлого года телеведущая Ольга Бузова расторгла брак со своим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас же она призналась, что спортсмен ее

Ольга Бузова преследует Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова преследует Дмитрия Тарасова

Известная телеведущая, дизайнер и актриса Ольга Бузова преследует своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова, поскольку до сих пор испытывает к нему чувства. К

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости