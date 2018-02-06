Детектор, стриптиз или новый ухажер: Раскрыта причина ухаживаний Гриценко за Бузовой

Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым достаточно долго оставалась одна, периодически жалуясь, что рядом нет достойного мужчины. Артистка отмечала, что хочется красивой сказки, которую взять, к сожалению, негде. Были и лирические посты, и песни, в которых Ольга Бузова обращалась в том или ином контексте к мужчинам, и фото с весьма своеобразными намёками. Многие поклонники артистки считали, что знаменитость постоянно пытается вернуть Дмитрия Тарасова, видя это чуть ли не в каждом её слове.

Ирина Летинская

Однако неожиданно Ольга Бузова заявила, что у неё есть ухажёр. Она не назвала ни его имя, ни род деятельности, а просто отметила, что он существует, причём в эфире «Дома-2». Неожиданно любящая публичность во всех проявлениях Бузова теперь решила придерживаться позиции «счастье любит тишину». Она сказала об ухажёре в лицо участнику «Дома-2» Роману Гриценко, который неоднократно заявлял, что влюблён в неё.Молодой человек активно проявлял свои чувства на программе достаточно долгое время, и сначала Ольга Бузова им верила. Однако потом Гриценко неожиданно начал уделять внимание другой участнице «Дома-2», поясняя это тем, что не видит у артистки искренности. Ольга Бузова расплакалась прямо в эфире шоу, отметив, что парень старался исключительно ради пиара своей персоны на её имени. Она запретила Гриценко говорить о любви, чего тот не исполнил, в одном из интервью прося прощение у девушки за недоверие и говоря, что всегда готов ждать её.Конечный итог оказался таким, как и предполагала Ольга Бузова. В конкурсе «Свадьба на миллион» участники проходили проверку на детекторе лжи. Ответы Романа Гриценко показали, что его ухаживания не из благородных чувств, а по причине желания известности, не более. Кроме того, когда молодой человек бывал в родном городе, то там общался с девушками. Сам Гриценко категорически всё отрицает, отмечая, что измен Ольге Бузовой не было, а техника и вовсе нередко ошибается.Артистка же отвергла его, причём сделала это, когда к участнику «Дома-2» пришла мать. Ольга Бузова отметила, что больше ничего не желает слышать от Романа Гриценко, и у них никогда не будет отношений. Молодой человек, в свою очередь, сначала согласился с этим, отмечая только, что несколько обидно за такие речи при родственниках. Однако позже он устроил стриптиз под композицию Ольги Бузовой «Wi-Fi». Причины такого поведения Гриценко никак не пояснил.Некоторые считают, что Ольга Бузова сама могла намеренно поддерживать игру «влюблённости» в неё Гриценко – ради пиара. Некоторые шоу-аналитики отмечали, что знаменитость много делает для раскрутки, и история с высокими чувствами могла быть совместной показухой.