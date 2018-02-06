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| | Элина Мазур: Экс-жена Джигарханяна страдает психическим заболеваниями

Элина Мазур: Экс-жена Джигарханяна страдает психическим заболеваниями

Вчера, 19:52
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская страдает психическими заболеваниями. Такое заявление сделала ее экс-представительница Элина Мазур.

Элина Мазур: Экс-жена Джигарханяна страдает психическим заболеваниями

 

В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» Мазур заявила о психических болезнях, которыми страдает Виталина. Такую информацию Этне будто бы поведала мать пианистки, когда они все вместе работали в театре.

Уже которое время продолжается обсуждение семейного конфликта между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской. Некоторое время ранее они официально развелись, до недавних пор экс-спутница жизни армянского актера пыталась мирным путем уладить конфликт с супругом, но вчера неожиданно сообщила о намерении судиться с артистом.

Не последнюю роль в этой истории играет бывшая представительница Виталины Элина Мазур. Прежде она защищала женщину, но теперь обвиняет ее во лжи и подрыве здоровья Джигарханяна.
Никита Готский
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