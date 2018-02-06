Марина Африкантова хочет изменить внешность

Марина Африкантова, известная по реалити-шоу "Дом-2", всерьез задумалась над тем, чтобы изменить свою внешность.

Недавно она посещала пластического хирурга с желанием увеличить грудь. До операции так и не дошло, так как девушка сказала, что еще не готова к такому серьезному шагу. Однако к ринопластике готовность есть. Марина говорит, что уже долго мечтает изменить форму носа, и поэтому сделает операцию в обязательном порядке.Так же участница проекта не безразлично мнение своих фанатов, поэтому она советуется с ними в социальных сетях по этому вопросу.Поклонники телепроекта считают, что участники все больше и больше делают пластические операции, это можно объяснить тем, что клиники платят достаточно большие суммы за рекламу от знаменитостей.