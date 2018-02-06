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| | Гнойный показал видео «Грустных танцев» голых людей

Гнойный показал видео «Грустных танцев» голых людей

Вчера, 19:31
Сегодня, 6 февраля, вышел новый клип Вячеслава Машнова, более известного как Гнойный и Слава КПСС. Ролик на композицию «Грустные танцы» обнародован на видеохостинге YouTube.

Гнойный показал видео «Грустных танцев» голых людей

 

Гнойный показал в Сети «Грустные танцы» голых людей. Видео на соответствующую композицию несколько часов назад появилось на канале хип-хоп-исполнителя на YouTube. За это время новый клип Вячеслава Машнова успели посмотреть более 55 тысяч пользователей и более двух тысяч оставили комментарии. На кадрах главная героиня попадает на секс-вечеринку. Она обходит все комнаты дома, наблюдая за танцами голых людей, в попытке найти свое место на тусовке. Именно об этом и поет в это время исполнитель.

Следует отметить, что клип «Грустны танцы» был снят одним кадром. Этот прием в последнее время распространился не только среди зарубежных, но и отечественных звезд.
Виктория Озерова
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