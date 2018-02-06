Гуф победил Птаху в батле

Баттл между Птахой и Гуфом завершился победой Гуфа. Все судьи, включая Василия "Баста" Вакуленко.

Никита Готский

В Санкт-Петербурге состоялся баттл между рэп-исполнителями Гуфом и Птахой, который завершился победой Гуфа. Отметим, что очевидцы сообщают, что Птаха прошел мимо фанатов, сфотографировавшись с одним из них. Предстоящее сражение он решил не комментировать.Специально ради события в северную столицу приехал ростовский рэпер Баста. Он же выступит и ведущим арбитров в противостоянии. По мнению Василия, поединок можно назвать необычным, потому как между Гуфом и Птахой самый настоящий конфликт. Перед началом мероприятия Вакуленко сообщил, что не исключает завершение музыкального поединка настоящей дракой прям в зале. Известно также, что Гуф за свое участие получит два миллиона рублей, а его оппонент миллион. Перед началом встречи Птаха с уверенностью заявлял, что уже выиграл противостояние, не озвучив мотивы такой уверенности.