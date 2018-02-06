Бывшая скромница Камшат Жолдыбаева вновь обнажилась

СМИ предполагают, что Камшат Жолдыбаева пытается построить карьеру фотомодели, девушка все чаще принимает участия в фотосессиях. При этом бывшая скромница абсолютно не стесняется своего тела и охотно позирует в откровенных нарядах.

Виктория Озерова

Камшат Жолдываева вновь обрадовала поклонников снимками с откровенной фотосессии. Девушка предстала перед пользователями в абсолютно разных образах, примерив откровенные наряды. Фото появились в личном микроблоге певицы в Instagram. За непродолжительное время новые снимки Жолыбаевой набрали десятки тысяч отметок «мне нравится» и сотни восторженных комментариев. Среди пользователей нашлись и те, кто раскритиковал певицу за неподобающее поведение.Следует отметить, что в обычной жизни Камшат Жолдыбаева также любит удивлять и восторгать публику откровенными нарядами, привлекая особое внимание со стороны представителей сильного пола.