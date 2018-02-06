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| | Атака насильников или клевета? "Вирус Вайнштейна" вышел за пределы Голливуда

Атака насильников или клевета? "Вирус Вайнштейна" вышел за пределы Голливуда

Вчера, 18:59
«Вирус Вайнштейна» - не болезнь, а весьма своеобразное явление, распространившееся с прошлого года. Оно обозначает публичное признание от разных женщин, что их домогались в своё время селебрити в той или иной сфере деятельности. Началось всё с американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняли в этом разные женщины, включая известных голливудских актрис: Сальму Хайек, Роуз Макгоун и Уму Турман. Каждый раз индивидуум возражает против таких заявлений, однако их становится всё больше.

Атака насильников или клевета? "Вирус Вайнштейна" вышел за пределы Голливуда

 

Постепенно «вирус Вайнштейна» вышел за пределы одной личности. Многим знаменитостям предъявляют такие претензии. В частности, к Кевину Спейси, которого из-за них даже убрали из сериала «Карточный домик», где у актёра была главная роль. Брат артиста в одном из интервью пояснил, что причиной не совсем корректного поведения было отношение в семье, которое нормальным не являлось.

Далее явление пересекло океан. В частности, недавно стало известно, что в домогательстве обвиняется глава Русского драматического театра Литвы Йонас Вайткус. Об этом рассказала его бывшая подопечная, которую он 10 лет назад учил в Вильнюсской академии художеств. Девушка была сценографом для постановки «Чёрный дрозд», и именно тогда Вайткус начал её домогаться. В дальнейшем выяснилось, что подобного рода претензия к главе Русского драматического театра Литвы есть и у других. Первая жертва отметила, что так «воспитывались актёры», и она видит, что подобное явление распространено и воспринимается чуть ли не как «приемлемое».

В чём причина такого распространения «вируса Вайнштейна»? С точки зрения психологии, частично это связано со слишком пьянящим чувством власти у некоторых персон. О домогательствах в контексте селебрити никогда не упоминали, чтобы приставали те люди, которые ниже по статусу. Чаще всего позволяют себе слишком много именно те, кто является локальным «хозяином положения». Учёные отмечают, что так люди пытаются поставить других в полное подчинение. Жертвам сложнее сопротивляться, потому что они могут потерять работу, деньги и продвижение по работе, например. Их таким нередко шантажируют, склоняя к тому, чтобы принять домогательства.

С другой стороны, очень много признаний в таких проступках звучит спустя долгие годы. Проверить это крайне сложно, учитывая явно не сохранившиеся улики. Соответственно, предполагаемые жертвы и маньяки ничего друг другу не докажут по факту. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях «вирус Вайнштейна» может иметь место исключительно из-за желания дополнительного пиара, хотя и подчёркивают, что, скорее всего, такого гораздо меньше.
Ирина Летинская
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