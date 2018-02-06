"Сказочноебали": "Мясная" Бледанс показала двухметровые ноги

Как и многие современные знаменитости, актриса и ведущая ведет собственную страницу в Instagram, куда выкладывает снимки, отражающие различные события ее жизни. На этот раз 48-летняя Эвелина поделилась с поклонниками красивыми кадрами с отдыха на Бали. В этот райский уголок актриса уехала вместе с пятилетним сыном Семой. И теперь помимо фотографий сына, Бледанс также увлеклась кадрами довольно интригующего содержания.

На фото актриса демонстрирует не только красивые купальники различных моделей, но и отличную фигуру. Правда, Эвелина скромно называет себя «мясной», но поклонники не позволяют ей заниматься самоедством, делая комплименты и расхваливая ее стройное тело.Самокритичная Эвелина заявляет, что осознает необходимость «прикрывать побольше» в ее возрасте, но утверждает, что, находясь на пляжном отдыхе, это довольно сложно сделать. Поэтому она морально готова к критике со стороны злопыхателей. Фанаты же возражают своей любимице, что, имея такую фигуру, она может хвастаться ею в любом возрасте, не стесняясь. К тому же, негативных комментариев под фото Бледанс так и не нашлось.Напомним, что 2017 год стал последним для брака Эвелины с ее мужем Александром Семиным. Пара объявила о расставании, шокировав не только общественность, но даже близких друзей, которые не сомневались, что в их семье царит идиллия. И причиной тому стал публичный статус Эвелины, который не устраивал Александра. Тем не менее, бывшие супруги решили остаться друзьями, они часто проводят время вместе с сыном, о чем свидетельствуют фотографии, которые публикует Бледанс. По взаимному решению родителей, сын пока не знает об их разводе, да и ему, в силу «особенностей его развития» будет достаточно проблематично понять, что это означает. А так разницы он практически не ощущает, ведь в его жизни так было всегда - один из родителей находится с ним, а другой в это время на работе.Помимо того, что Сема родился с синдромом Дауна, ему был поставлен диагноз «врожденный вывих надколенников обеих ног». В 2016 году мальчику сделал первую операцию на ноге, а в ноябре прошлого года немецкие хирурги провели еще одно плановое вмешательство.Сама же Эвелина уже успела продемонстрировать публике своего нового возлюбленного, с которым в декабре прошлого года они посетили премьеру картины «Новогодний переполох». Пара неплохо проводила время и даже успела попозировать для фотографов.