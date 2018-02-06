Пассажиры в ярости: Лоуренс завладела в интернете интеркомом

Знаменитость Дженнифер Лоуренс на самолете во время полета по интеркому пыталась агитировать всех пассажиров скандировать лозунг за одну из футбольных команд США.

Пелагея Лебединская

Актриса Дженнифер Лоуренс на лайнере пыталась взбодрить пассажиров по интеркому и попросила всех поддержать ее любимую футбольную команду Eagles. Она начала выкрикивать лозунг футболистов. Поступок Дженнифер многих привел в ярость, они начали возмущаться, что хотят в спокойствии, а не под визг фанатки футбола провести свой полет. К звезде подбежала стюардесса, потребовала ее прекратить себя так вести и занять прежнее свое место в самолете.Отметим, что актриса Дженнифер Лоуренс уже не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. В прошедшем году она ввязалась в пьяную драку дебоширов в одном из ночных клубов в Будапеште и облила своего оппонента пивом.