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| | Пассажиры в ярости: Лоуренс завладела в интернете интеркомом

Пассажиры в ярости: Лоуренс завладела в интернете интеркомом

Вчера, 18:33
Знаменитость Дженнифер Лоуренс на самолете во время полета по интеркому пыталась агитировать всех пассажиров скандировать лозунг за одну из футбольных команд США.

Пассажиры в ярости: Лоуренс завладела в интернете интеркомом

 

Актриса Дженнифер Лоуренс на лайнере пыталась взбодрить пассажиров по интеркому и попросила всех поддержать ее любимую футбольную команду Eagles. Она начала выкрикивать лозунг футболистов. Поступок Дженнифер многих привел в ярость, они начали возмущаться, что хотят в спокойствии, а не под визг фанатки футбола провести свой полет. К звезде подбежала стюардесса, потребовала ее прекратить себя так вести и занять прежнее свое место в самолете.

Отметим, что актриса Дженнифер Лоуренс уже не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. В прошедшем году она ввязалась в пьяную драку дебоширов в одном из ночных клубов в Будапеште и облила своего оппонента пивом.
Пелагея Лебединская
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