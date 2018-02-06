Пассажиры в ярости: Лоуренс завладела в интернете интеркомом

Актриса Дженнифер Лоуренс на лайнере пыталась взбодрить пассажиров по интеркому и попросила всех поддержать ее любимую футбольную команду Eagles. Она начала выкрикивать лозунг футболистов. Поступок Дженнифер многих привел в ярость, они начали возмущаться, что хотят в спокойствии, а не под визг фанатки футбола провести свой полет. К звезде подбежала стюардесса, потребовала ее прекратить себя так вести и занять прежнее свое место в самолете.
Отметим, что актриса Дженнифер Лоуренс уже не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. В прошедшем году она ввязалась в пьяную драку дебоширов в одном из ночных клубов в Будапеште и облила своего оппонента пивом.