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| | Реакция дочери Маликова на рождение брата

Реакция дочери Маликова на рождение брата

Вчера, 18:08
Дочь Дмитрия Маликова, Стефания, после рождения брата решила провести время в солнечном Дубаи, о чем она написала в своем профиле Instagram, приложив фото на фоне достопримечательностей города.

 

Поездка вызвана желанием отдохнуть после пышной подготовки к встрече малыша - Стефания помогала родителям в обустраивании детской и украшала квартиру цветами, к этому девушка отнеслась с трепетом, выбирая для брата все самое лучшее.

Как рассказывает сама Стефания, для нее стало неожиданностью, что ее родители решили завести ребенка. Сначала у нее был шок, а потом приятное осознание, что скоро их семья станет больше, и восприняла рождение брата, как самый лучший подарок на ее 18-летие. Малыш не вызывает у нее ревности, а только теплые чувства, Стефания говорит, что уже выросла для такого и понимает, что родители не могут любить кого-то больше или меньше, они любят всех одинаково сильно. Маленький брат пока только кушает и спит, но она уже подбирает, какие сказки будет ему читать, когда тот немного подрастет.

Напомним, что 24 января, в Санкт-Петербурге, Дмитрий Маликов, в третий раз стал отцом для сына, которого вынашивала суррогатная мать. Имя ребенку еще не придумали, но оно обещает быть запоминающимся.
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