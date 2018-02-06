Галкин публично раскритиковал внешний вид Леонтьева

Максим Галкин недавно выступил в Ростове-на-Дону. В одном из номеров предметом высмеивания сатирика стали сценические наряды Валерия Леонтьева.

Виктория Озерова

На днях в Ростове-на-Дону прошел концерт Максима Галкина. Как стало известно из публикаций поклонников юмориста, во время своего выступления он высмеял сценический образ Валерия Леонтьева. Галкин отметил, что наряды артиста всегда экстравагантны, а иногда даже слишком: бриллианты в пупке, сетка на груди и золотая ракушка на интимном месте. Юморист пошутил, что сначала Валерий Яковлевич подбирает себе одеяние, а затем уже выбирает песню, под которую он может выступить в таком экстравагантном наряде. Галкин отметил, что Леонтьев является «удивительным» человеком.Напомним, что Валерий Леонтьев не раз подвергался критике за свой сценический образ, а также наряды в реальной жизни. Совсем недавно Киркоров выложил в Сеть фото, на котором Леонтьева перепутали с женщиной.