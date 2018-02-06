Сына Сенчуковой и Рыбина сравнили с Джонни Деппом

Удивлению поклонников Виктора Рыбина не было предела, когда они увидели, в какого красавчика вырос его и Натальи Сенчуковой 19-летний сын. Некоторые начали говорить, что он выглядит круче признанного секс-символа Джонни Деппа и не понимают, почему он до сих пор не стал звездой модельного бизнеса, ведь для этого у него есть все данные.

Наталья Сенчукова относится к тому типу матерей, которые никогда не прятали своего ребенка от глаз заинтересованной общественности. Певица откровенно высказалась по этому поводу на своей страничке в социальной сети.

«Случайно наткнулась на публикацию о том, что известные люди боятся всем показывать своих людей. Мы же своего сына Василия решили фотографировать уже с двухмесячного возраста и в результате вырос прекрасный парень, общительный и открытый», - признается Сенчукова.

По сей день артистка периодически делится с многочисленными фанатами фотографиями наследника. Свежие снимки 19-летнего молодого человека вызвали неподдельный восторг у поклонников Натальи. Сенчукова призналась, сейчас Василий отдыхает в теплых странах после успешно сданной зимней сессии. Она же вместе с Виктором Рыбиным осталась дома и скучает по нему.

Единственный сын Виктора и Натальи свое будущее, как и родители, решил связать с искусством. На данный момент он учится в МГИКе на режиссера театра. В детстве он также очень сильно увлекался спортом, в частности карате и достиг в этом немалых высот.

Николай Офицеров