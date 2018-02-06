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| | Юлия Ковальчук поделилась секретом здорового питания

Юлия Ковальчук поделилась секретом здорового питания

Вчера, 17:53
Известная российская телеведущая и певица Юлия Ковальчук решила поделиться со своими подписчиками секретом своей идеальной фигуры. В Instagram певица раскрыла тайны того, как ей удаётся держать себя в форме.

Юлия Ковальчук поделилась секретом здорового питания

 

В официальном Instagram-аккаунте Юлии Ковальчук появилась фотография, на которой певица изображена в окружении большого количества всевозможных продуктов, которые она использует в повседневном рационе для поддержания здоровой фигуры. В описании к фото Юлия заметила, что её уже не раз спрашивали фанаты о том, как ей удаётся поддерживать столь идеальные формы, обретя заветную фигуру балерины после родов. Певица отметила, что во время беременности она не пила газированные напитки, старалась не есть острого и жирного.

Ковальчук заметила, что после родов она составляла свой рацион исключительно из экологически чистых продуктов, не имеющих добавок, или каких-либо консервантов. В комментариях пользователи отметили, что обязательно воспользуются советами певицы, а также поблагодарили её за чуткость и доброжелательность.
Александр Вест
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