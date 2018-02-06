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От Редактора

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| | Екатерина Гордон поведала, как Соловьев пытался отбить у нее мужа

Екатерина Гордон поведала, как Соловьев пытался отбить у нее мужа

Вчера, 17:40
Телеведущий Владимир Соловьев высказался касательно отношений с Екатериной Гордон. Журналистка заявила, что ее оппонент пытался отбить у нее мужа.

Екатерина Гордон поведала, как Соловьев пытался отбить у нее мужа

 

По словам Екатерины, данный инцидент произошел несколько лет назад на одном из мероприятий радиостанции «Серебряный дождь». Тогда писательница состояла в браке с Александром Гордоном, у которого были сложные отношения с Владимиром Соловьевым. В очередной ссоре он обещал Гордону отбить у него жену, делая ей различные комплименты, что нравилось журналистке. По ее словам, Соловьев имеет определенный сексуальный стереотип в голове, она согласилась отпустить ему данный грех, отмечая, что относится к ведущему только с юмором.

Соловьев опровергает такие заявления Екатерины. По его словам, он видел журналистку всего пару раз в жизни, и то в компании ее мужа, с которым он тогда работал вместе. «Смехотворно», говорит ведущий.
Никита Готский
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