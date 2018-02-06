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| | Невеста Николая Баскова «отфотошопила» своё лицо до неузнаваемости

Невеста Николая Баскова «отфотошопила» своё лицо до неузнаваемости

Сегодня, 16:06
Невеста Николая Баскова, а также известная в России телеведущая Виктория Лопырева удивила поклонников новым снимком в Instagram. Фанаты высмеяли девушку за неумелый фотошоп своего лица.

Невеста Николая Баскова «отфотошопила» своё лицо до неузнаваемости

 

4-летняя Виктория Лопырева славится своей любовью к различным фотофильтрам. Также девушка не боится корректировать свою внешность при помощи фоторедакторов. Так произошло на одном из последних фото ведущей, где Виктория явно занималась коррекцией своего лица. Поклонники высмеяли знаменитость за неумелый фотошоп, которым Лопырева случайно «обрезала» себе часть зубов.

«Похоже, она что то сделала с лицом, я тоже не поняла, что это Вика», «Правда, что-то с лицом», «Фотошопили, фотошопили и стерли ...зуб», «Слишком много фотошопа!», «Что с зубом? Где потеряла?», - комментировали снимок пользователи Сети.
Светлана Славянская
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