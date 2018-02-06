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| | Сын Николая Караченцова поведал о самочувствии отца

Сын Николая Караченцова поведал о самочувствии отца

Сегодня, 16:10
Многие поклонники Николая Караченцова с замиранием сердца следят за новостями о его самочувствии. Утешил и обрадовал фанатов актёра его сын Андрей, который заверил широкую общественность, что самочувствие его отца является весьма удовлетворительным.

Сын Николая Караченцова поведал о самочувствии отца

 

Андрей Караченцев заметил, что он нередко посещает своего отца, который отчаянно борется с онкологическим заболеванием. По его словам, несколько дней назад он посещал Николая Краченцова, который в данный момент находится в его загородной резиденции. Андрей заверил, что был весьма доволен внешним видом своего отца, который не чувствовал в последнее время значительных ухудшений в своём здоровье. Также Андрей добавил, что актёр готовится к очередному курсу химиотерапии, который станет уже пятым по счёту.

Сын Караченцова добавил, что после успешного завершения очередной «химии» врачи, наблюдающие за состоянием здоровья актёра, будут решать дальнейшие перспективы и особенности его лечения.
Александр Вест
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