Сын Николая Караченцова поведал о самочувствии отца

Андрей Караченцев заметил, что он нередко посещает своего отца, который отчаянно борется с онкологическим заболеванием. По его словам, несколько дней назад он посещал Николая Краченцова, который в данный момент находится в его загородной резиденции. Андрей заверил, что был весьма доволен внешним видом своего отца, который не чувствовал в последнее время значительных ухудшений в своём здоровье. Также Андрей добавил, что актёр готовится к очередному курсу химиотерапии, который станет уже пятым по счёту.
Сын Караченцова добавил, что после успешного завершения очередной «химии» врачи, наблюдающие за состоянием здоровья актёра, будут решать дальнейшие перспективы и особенности его лечения.