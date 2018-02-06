Сын Николая Караченцова поведал о самочувствии отца

Многие поклонники Николая Караченцова с замиранием сердца следят за новостями о его самочувствии. Утешил и обрадовал фанатов актёра его сын Андрей, который заверил широкую общественность, что самочувствие его отца является весьма удовлетворительным.

Александр Вест

Андрей Караченцев заметил, что он нередко посещает своего отца, который отчаянно борется с онкологическим заболеванием. По его словам, несколько дней назад он посещал Николая Краченцова, который в данный момент находится в его загородной резиденции. Андрей заверил, что был весьма доволен внешним видом своего отца, который не чувствовал в последнее время значительных ухудшений в своём здоровье. Также Андрей добавил, что актёр готовится к очередному курсу химиотерапии, который станет уже пятым по счёту.Сын Караченцова добавил, что после успешного завершения очередной «химии» врачи, наблюдающие за состоянием здоровья актёра, будут решать дальнейшие перспективы и особенности его лечения.