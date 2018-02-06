Актер из «Шестого чувства» устроил истерику в аэропорту Лас-Вегаса

Актер из «Шестого чувства» устроил истерику в аэропорту Лас-ВегасаСегодня, 16:07
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони устроил самую настоящую истерику в кабинете у стоматолога. На данный момент Влад является ведущим телепередачи
В одном из аэропортов Лос-Анджелеса американский популярный актер Джаред Лето устроил потасовку. Звезде не понравилась излишняя назойливость папарацци.
21 марта скончался известный американский актер Джеймс Ребхорн. Талантливый актер ушел из жизни в возрасте 66 лет, в последние годы он страдал от рака кожи.