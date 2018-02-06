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От Редактора

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| | Актер из «Шестого чувства» устроил истерику в аэропорту Лас-Вегаса

Актер из «Шестого чувства» устроил истерику в аэропорту Лас-Вегаса

Сегодня, 16:07
Американский актер Хэйли Джоэл Осмент, более известный по роли мальчика со сверхспособностями в фильме «Шестое чувство», устроил настоящую истерику в аэропорту Лас-Вегаса, потому как опоздал на рейс. Журналисты утверждают, что он угрожал сотрудникам авиакомпании и требовал от них вспомнить, кто он такой.
 

Актер из «Шестого чувства» устроил истерику в аэропорту Лас-Вегаса

 

Издание сообщает, что для актера не оказалось места в самолете, потому ему предложили лететь на следующий день. В ответ он начал кричать и оскорблять сотрудников воздушной гавани, регулярно спрашивая у них, знаю ли они, кто он такой. При этом, среди работников и посетителей его так никто и не узнал.
 
Хэйли Джоэл за свою актерскую игру получил «Оскар» в 11-летнем возрасте и, в свое время, его называли одним из наиболее многообещающих юных талантов Голливуда. Последняя его роль была в картине «Йоганутые» режиссера Эдриена Аркана.

Николай Офицеров
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