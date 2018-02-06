Птаха заявил о победе в баттле над Гуфом перед его началом

Рэп-исполнитель Птаха перед началом баттла с Гуфом заявил о своей победе. Он уверен в выигрыше независимо от исхода противостояния.

По словам Птахи, он считает себя победителем, даже если проиграет в реальном баттле, потому как добился того, к чему стремился. Также он пообещал, что перед поединком не станет употреблять алкогольные напитки и не даст волю эмоциям. Птаха добавляет, что приготовил для бывшего коллеги по коллективу Centr некий подарок.

Никита Готский

Бывшие товарищи и напарники Птаха и Гуф проведут встречу в одном из питейных заведений Санкт-Петербурга. Гуф дал согласие принять участие в баттле, если ему за это выплатят не менее двух миллионов рублей.Нынешние концерты двух рэперов представляют жалкое зрелище: артисты не спеша ходят по сцене, иногда забывая текст, а стоящие в зале зрители ностальгируют по былым временам. Гуф и Птаха имеют посредственное отношение к баттлам у них нет энергии, нужной подачи и техники, но организаторы надеются на запоминающее шоу.