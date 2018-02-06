Известны актеры, сыграющие роли принца Гарри и Меган Маркл

Удалось найти актеров на роли принца Гарри и Меган Маркл. Про историю любви пары снимут фильм.

Никита Готский

Перед свадьбой наследника британского престола, принца Гарри и его любимой, актрисы Меган Маркл, обнародованы инициалы артистов, которые примут участие в съемках киноленты про любовную линию пары. Роль принца сыграет Мюррей Фрейзер, известный по работам в проектах «Виктория» и «Лох-Несс». Образ Меган представит Париса Фитц-Хенли, которую можно увидеть в сериалах «Карточный домик» и «Джессика Джонс».Кинокартину о любви принца Гарри и Меган Маркл покажет телеканал Lifetime. О сроках премьеры пока ничего не сообщается, но имеется предположение, что фильм выйдет перед свадьбой венценосного наследника и актрисы.Авторы намерены продемонстрировать появление и развитие отношений одной их самых ярких пар современности. Гарри и Меган вдвоем уже в течение двух лет, а конце 2017 года стало известно, что они помолвлены. Бракосочетание состоится в мае этого года.