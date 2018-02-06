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| | Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обогнали по популярности Шурыгину

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обогнали по популярности Шурыгину

Сегодня, 15:22
Последние четыре месяца главными ньюсмейкерами отечественного шоу-бизнеса являются Армен Джигарханян и его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. За это время, по информации Super, им посвятили 40 ток-шоу, а это почти в три раза больше, чем вышло выпусков с Дианой Шурыгиной.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обогнали по популярности Шурыгину

 

Еще в конце ноября прошлого года СМИ писали, что история Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской подошла к своему логическому завершению, но спустя несколько месяцев экс-пара все также в центре внимания многих изданий. В Super решили подсчитать, сколько раз экс-супруги упомянули в СМИ за последних четыре месяца. Всего, как оказалось, Джигарханяну и Цымбалюк-Романовской были посвящены 40 ток-шоу, в том числе 16 выпусков «Прямого эфира» с Андреем Малаховым, пять шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и 18 эфиров «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

Следует отметить, что Диане Шурыгиной посвятили всего лишь 15 эфиров.
Виктория Озерова
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