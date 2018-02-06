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| | Постаревшую Ани Лорак фанаты сравнили с забальзамированной мумией

Постаревшую Ани Лорак фанаты сравнили с забальзамированной мумией

Сегодня, 15:01
Украинская певица Ани Лорак после недолгого отдыха на курортах Мексики продолжила свою концертную деятельность и репетиции нового тура «Дива». Однако фанаты заметили, что за последнее время Лорак сильно постарела, за что артистку сравнили с мумией.

Постаревшую Ани Лорак фанаты сравнили с забальзамированной мумией

 

Ани Лорак в своем Instagram опубликовала новое фото с репетиционного зала, где показала, что активно готовится удивлять своего зрителя. Однако поклонники 39-летней артистки были шокированы внешностью знаменитости. Многим показалось, что Лорак сильно похудела из-за чего изменилось её лицо и впали щеки.

В комментариях интернет-пользователи сравнили Ани Лорак с «забальзамированной мумией». Поклонники же стали заступаться за любимую артистку и порекомендовали певице больше отдыхать и перестать сидеть на жестких диетах, которые только портят её внешность.
Светлана Славянская
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