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| | Панин с помощью Путина решил порвать с прошлым

Панин с помощью Путина решил порвать с прошлым

Сегодня, 15:17
Актер Алексей Панин выложил в социальные сети фотографию с Владимиром Путиным и обращением к журналистам, виновным в существующем имидже актера.

Панин с помощью Путина решил порвать с прошлым

 

На фото запечатлён момент вручения актеру Государственной Премии РФ в области культуры и искусства за фильм "Звезда" президентом России Владимиром Путиным.

Основным месседжем актера было негодование по поводу текущего состояния журналистики в стране. Алексей Панин не доволен тем, что журналисты занимаются освещением бессмысленных событий и происшествий, забывая при этом о стариках, детях и больных. Актер так же утверждает, что журналисты держат своих читателей за стадо и дают им непроверенную информацию, занимаются вбрасыванием инфоповодов. Такой критике предал актер журналистов из-за того, что последние часто приписывают Алексею деяния, к которым он не имеет никакого отношения.

Не известно, какие изменения в образе актера будут в дальнейшем, и сможет ли он вообще избавиться от клише, приписанного ему то ли им самим, то ли журналистами.
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