Панин с помощью Путина решил порвать с прошлым

Актер Алексей Панин выложил в социальные сети фотографию с Владимиром Путиным и обращением к журналистам, виновным в существующем имидже актера.

На фото запечатлён момент вручения актеру Государственной Премии РФ в области культуры и искусства за фильм "Звезда" президентом России Владимиром Путиным.Основным месседжем актера было негодование по поводу текущего состояния журналистики в стране. Алексей Панин не доволен тем, что журналисты занимаются освещением бессмысленных событий и происшествий, забывая при этом о стариках, детях и больных. Актер так же утверждает, что журналисты держат своих читателей за стадо и дают им непроверенную информацию, занимаются вбрасыванием инфоповодов. Такой критике предал актер журналистов из-за того, что последние часто приписывают Алексею деяния, к которым он не имеет никакого отношения.Не известно, какие изменения в образе актера будут в дальнейшем, и сможет ли он вообще избавиться от клише, приписанного ему то ли им самим, то ли журналистами.