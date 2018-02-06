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| | Звезда «50 оттенков» Дакота Джонсон применяет в жизни знания о БДСМ

Звезда «50 оттенков» Дакота Джонсон применяет в жизни знания о БДСМ

Сегодня, 14:35
Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон, которая сыграла роль Анастейши Стил, в откровенном интервью призналась, что на съемках фильма впервые узнала о сексуальной культуре БДСМ. Теперь девушка успешно практикует полученные навыки на съемках и в реальной жизни.

Звезда «50 оттенков» Дакота Джонсон применяет в жизни знания о БДСМ

 

Дакота Джонсон рассказала, что начала сниматься в «50 оттенках серого», когда ей исполнилось всего 23 года. На тот момент актриса мало интересовалась различными сексуальными культурами. Джонсон признается, что чувствовала себя точно как Анастейша Стил, когда посещала уроки по БДСМ, перед началом съемок фильма.

Актриса рассказала, что благодарна автору книг Э. Л. Джеймс за то, что она, как и многие другие женщины, смогла почувствовать себя сексуально освобожденной и даже в реальной жизни смогла найти применение знанием о БДСМ. Также актриса призналась, что ни в одном из фильмов трилогии «50 оттенков» она не занималась сексом по-настоящему, как предполагали некоторые фанаты.
Светлана Славянская
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