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| | Карина Нигай поразила фанатов отсутствием груди

Карина Нигай поразила фанатов отсутствием груди

Сегодня, 14:36
Известная блогерша Карина Нигай в очередной раз опубликовала фотоотчёт со своего отдыха, продемонстрировав своё полуобнажённое тело в купальнике. Однако, помимо привычных комплиментов красавицу также ждал и шквал критики со стороны её фанатов.

Карина Нигай поразила фанатов отсутствием груди

 

В официальном Instagram-аккаунте Карины Нигай появилось фото, на котором красавица изображена на пустынном пляже, облачённая в облегающий красный купальник. Многие поклонники блогерши заметили, что в данном снимке прекрасно абсолютно всё, кроме груди Карины, которую она, по их словам, забыла у себя дома перед вылетом на тропический остров. В комментариях некоторые пользователи стали интересоваться секретами идеальной фигуры Нигай, абсолютно лишённой какого-либо лишнего веса.

Отметим, в комментариях фанаты Карины также добавили, что вряд ли ей стоит выбирать подобные ракурсы для фотосессий, которые открывают вид на её плоскую грудь, что, по их мнению, нисколько не эстетично.
Александр Вест
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