Карина Нигай поразила фанатов отсутствием груди

Известная блогерша Карина Нигай в очередной раз опубликовала фотоотчёт со своего отдыха, продемонстрировав своё полуобнажённое тело в купальнике. Однако, помимо привычных комплиментов красавицу также ждал и шквал критики со стороны её фанатов.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Карины Нигай появилось фото, на котором красавица изображена на пустынном пляже, облачённая в облегающий красный купальник. Многие поклонники блогерши заметили, что в данном снимке прекрасно абсолютно всё, кроме груди Карины, которую она, по их словам, забыла у себя дома перед вылетом на тропический остров. В комментариях некоторые пользователи стали интересоваться секретами идеальной фигуры Нигай, абсолютно лишённой какого-либо лишнего веса.Отметим, в комментариях фанаты Карины также добавили, что вряд ли ей стоит выбирать подобные ракурсы для фотосессий, которые открывают вид на её плоскую грудь, что, по их мнению, нисколько не эстетично.