Музыкант Пол Саймон объявил о завершении карьеры

В возрасте 76 лет всемирно известный рок-музыкант из США Пол Саймон объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Данная информация была размещена на странице музыканта в социальной сети.

Александр Вест

В минувший понедельник в официальном Facebook-аккаунте Пола Саймона было обнародовано сообщение, в котором он уведомил широкую общественность о завершении своей профессиональной карьеры музыканта. Одной из причин его ухода о сцены стала кончина его друга и коллеги, который исполнял роль главного гитариста в его музыкальном коллективе. Его приятель скончался ещё в декабре прошлого года. По словам Саймона, в данный период его жизни ему более приятно посвятить всё свободное время его семье, отдохнув от выступлений, который ранее были неотъемлемой частью его жизни.Музыкант уведомил своих фанатов, поддерживающих его на протяжении последних 50 лет, что в знак прощания он выступит на нескольких концертах в рамках прощального тура, после чего его живые выступления следует ожидать лишь на редких благотворительных мероприятиях.