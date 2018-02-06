Лена Миро: Феминистка - это глупая женщина с некрасивым лицом

Известная блогерша Лена Миро в своём блоге опубликовала соображения на счёт вопроса о настоящих целях феминизма и его представительницах. Лена открыла правду о том, кто из женщин зачастую начинает активную борьбу за свои права и почему.

Александр Вест

В своём блоге Мира рассказала о такой профессии как «грид-гёрл», суть которой заключается в найме красивых девушек, являющихся частью представления на различных автогонках. За все года профессиональных развлечений сложились определённые стереотипы о том, что рядом с красивой машиной обязательно должна стоять красотка, которая даст отмашку в начале гонки. Лена рассказала о феминистках, которые добились того, что в гонках F1 отныне не нанимают «грид-гёрлз», так как организаторы соревнований опасались официальных обвинений в шовинизме.Одна из таких красавиц, работавшая ранее в данной индустрии, заявила о том, что не просила никого бороться за её права, напомнив, что такую профессию она выбрала сама и теперь сожалеет о её потере. Как оказалось, лишь обделённые красотой женщины, завидующие всеобщей популярности других девушек, отчаянно выдают попытки насолить более удачливым представительницам прекрасного пола за борьбу за свои права.