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| | Тарантино душил Уму Турман цепью и плевал на нее

Тарантино душил Уму Турман цепью и плевал на нее

Сегодня, 13:37
Квентин Тарантино раскрыл новые подробности съемок триллера «Убить Билла». Режиссер признал, что он подверг опасности жизнь Умы Турман, а также наплевал на нее и душил цепью.

Тарантино душил Уму Турман цепью и плевал на нее

 

Квентин Тарантино дал новое интервью. Во время общения с журналистами режиссер признал, что это он стал виновником того, что Ума Турман чуть не погибла во время съемок «Убить Билла», но это не единственное, что пришлось испытать актрисе в то время. Режиссер своеобразным образом подготавливал артистку к важным сценам: душил ее цепью и плевал на нее. И именно он заставил Турман исполнить опасный маневр на кадиллаке, в результате чего актриса попала в аварию и чудом осталась жива и невредима. Тарантино отметил, что считает эти поступки ужасной ошибкой.

Также режиссер признался, что знал о домогательствах Харви Вайнштейна в отношении Умы Турман. Тарантино пытался заставить продюсера извиниться перед актрисой, но все равно о действиях коллеги умалчивал.
Виктория Озерова
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