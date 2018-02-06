Тарантино душил Уму Турман цепью и плевал на нее

Квентин Тарантино раскрыл новые подробности съемок триллера «Убить Билла». Режиссер признал, что он подверг опасности жизнь Умы Турман, а также наплевал на нее и душил цепью.

Виктория Озерова

Квентин Тарантино дал новое интервью. Во время общения с журналистами режиссер признал, что это он стал виновником того, что Ума Турман чуть не погибла во время съемок «Убить Билла», но это не единственное, что пришлось испытать актрисе в то время. Режиссер своеобразным образом подготавливал артистку к важным сценам: душил ее цепью и плевал на нее. И именно он заставил Турман исполнить опасный маневр на кадиллаке, в результате чего актриса попала в аварию и чудом осталась жива и невредима. Тарантино отметил, что считает эти поступки ужасной ошибкой.Также режиссер признался, что знал о домогательствах Харви Вайнштейна в отношении Умы Турман. Тарантино пытался заставить продюсера извиниться перед актрисой, но все равно о действиях коллеги умалчивал.