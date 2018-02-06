Ольга Рапунцель простила измену своего мужа

Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель смогла простить измену своего любимого мужчины.

Пелагея Лебединская

Звезда Ольга Рапунцель написала в социальной сети Instagram, что она смогла простить любовную интригу своего супруга на стороне с другой женщиной. Девушка считает , что надо жить и ценить настоящее время и отношения, а не оглядываться на прошлое. Также Ольга раскритиковала поступок той падшей женщины, с которой изменил ей любимый, что она пришла на проект и все рассказала. Ольга будучи беременной, очень болезненно перенесла эту новость, но все таки нашла в себе силы ради будущего ребенка, простить измену. Поклонники Ольги очень поддерживают ее своими комментариями и восхищаются ее силой духа, перенести такой стресс и найти в себе силы все простить, и оставить без оглядки в прошлом.Отметим, что у молодой пары и ранее были разногласия и скандалы в семье. Один раз из-за интрижки мужа Рамунцель с Марией Кохно, которая является тоже участницей проекта "Дом-2", супруги расстались и некоторое время не жили вместе.