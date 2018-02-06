Бузова унизила ухажёра прямо при его матери

Известный участник телевизионного проекта «Дом-2» Роман Гриценко, пытавшийся построить отношения с Ольгой Бузовой, которая не раз отвергала ухаживания молодого человека из-за разницы в их статусе, был унижен телеведущей прямо в присутствии его матери.

Александр Вест

На телестройку приехала мать Романа Гриценко, которая стала свидетелем того, как Ольга Бузова в довольно резкой манере потребовала от молодого человека прекращения всех его попыток сблизиться с ней. На лобном месте Бузова приблизилась к матери Романа, заметила, что та довольно хорошо выглядит, выразив несколько комплиментов по поводу её внешности, а затем подошла к Гриценко. Роману Ольга сказала, что она на все 100 процентов уверена, что между ними не будет романтической близости, поэтому она не хочет давать ему лишние надежды.В Сети поклонники стали обсуждать столь неоднозначный поступок телеведущей, замечая, что данная беседа должна была иметь личностный характер без всеобщей огласки. Также фанаты телестройки стали спорить, был ли данный поступок Ольги ответом на недавнюю выходку Романа, в которой он пародировал её клип.