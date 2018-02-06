iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Бузова унизила ухажёра прямо при его матери

Бузова унизила ухажёра прямо при его матери

Сегодня, 13:29
Известный участник телевизионного проекта «Дом-2» Роман Гриценко, пытавшийся построить отношения с Ольгой Бузовой, которая не раз отвергала ухаживания молодого человека из-за разницы в их статусе, был унижен телеведущей прямо в присутствии его матери.

Бузова унизила ухажёра прямо при его матери

 

На телестройку приехала мать Романа Гриценко, которая стала свидетелем того, как Ольга Бузова в довольно резкой манере потребовала от молодого человека прекращения всех его попыток сблизиться с ней. На лобном месте Бузова приблизилась к матери Романа, заметила, что та довольно хорошо выглядит, выразив несколько комплиментов по поводу её внешности, а затем подошла к Гриценко. Роману Ольга сказала, что она на все 100 процентов уверена, что между ними не будет романтической близости, поэтому она не хочет давать ему лишние надежды.

В Сети поклонники стали обсуждать столь неоднозначный поступок телеведущей, замечая, что данная беседа должна была иметь личностный характер без всеобщей огласки. Также фанаты телестройки стали спорить, был ли данный поступок Ольги ответом на недавнюю выходку Романа, в которой он пародировал её клип.
Александр Вест
Новости по теме
Ольга Бузова не верит Роману Гриценко
Ольга Бузова не верит Роману Гриценко

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова не верит в искренность Романа Гриценко, допуская обман с его стороны. Причиной потери доверия стали оказанные

Ольга Бузова приревновала Романа Гриценко и закатила скандал
Ольга Бузова приревновала Романа Гриценко и закатила скандал

Ольга Бузова устроила сцену ревности участнику «Дома-2» Роману Гриценко. Ведущую очень задело, что Роман начал уделять внимание новой участнице "Дом-2".

Гриценко рассказал, что на свидании Бузова поцеловала его первой
Гриценко рассказал, что на свидании Бузова поцеловала его первой

Участник популярного телешоу «Дом-2» Рома Гриценко рассказал о том, что свидание с известной российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой прошло довольно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости