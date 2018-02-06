Панин искупал дочь в снегу: На что пошел скандальный артист ради "лайков"?

Алексей Панин – достаточно популярный актёр и талантливый. Критики не раз отмечали, как хорошо ему удаются те или иные образы в кино. Однако больше он известен за своё мастерство играть не на сцене, а просто на публику. В Сети появляется всё больше скандальных историй с участием Алексея Панина. Из-за своих вредных привычек он нередко попадал в различные курьёзы.

Ирина Летинская

Самый известный из них – подозрение в акте зоофилии с участием собаки. Было неисчислимое количество различных дебошей и драк разной степени травматизма. В итоге, то, что Алексей Панин – действительно актёр, уже начали подзабывать. Для публики – это просто «человек-скандал», который без «приключений» прожить не может. Артист постоянно чем-то эпатирует и чаще всего – неприятным.Особенно публика шокирована тем, что он позволяет себе в отношении дочери. Так, в своё время Алексей Панин вместе с девочкой побывал на нудистском пляже. Интернет-пользователи были шокированы, призывая актёра успокоиться и хотя бы дочь не приучать к своему весьма своеобразному образу жизни. Они отметили, что Панин очень плохо влияет на ребёнка, и девочке было бы лучше как можно меньше времени проводить с таким-то отцом.Недавно артист показал ещё один случай весьма неоднозначного поведения относительно родной дочери. Девочка сидела в бане вместе с Паниным и его друзьями, а потом они все вышли купаться в снегу. Актёр собственноручно обсыпал ребёнка снегом, чего дочка несколько пугалась, хоть прямых возражений и не высказывала. Впечатление было, что с подобным времяпровождением девочка была знакома. Мнения о том, насколько хорошо было так делать, в Сети разделились. Одни заявили, что Алексей Панин правильно делает, и это закалка для ребёнка, а другие посчитали ролик очередным способом привлечь к себе внимание.Работа «ради лайков», как считают интернет-пользователи, у актёра идёт бесконечно, и над ней он старается лучше, чем на настоящей сцене. Сам Алексей Панин время от времени даже посмеивается, интересуясь, какой же скандал о нём будет следующим. Эксперты отмечают, что артисту всё-таки следует остановиться. В частности, по мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановой, Алексей Панин более ничем не интересен, кроме бесконечных разборок, он живёт только этой славой, но это выйдет актёру боком.К слову, помимо странных роликов, граничащих с моралью, у артиста проблемы и с законом. Алексей Панин задолжал ГИБДД больше 1 миллиона долларов. Ему грозит провести в тюрьме 15 суток из-за множества правонарушений. В частности, артист ездил, не пристегнувшись, и на большой скорости. Авто арестовали из-за долгов, и если они не будут погашены, машину выставят на торги.