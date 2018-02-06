Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко публично признался в любви Ольге Рапунцель

В стенах телепроекта «Дом-2» продолжают бушевать немалые страсти. На днях Дмитрия Дмитренко обвинили в изменах своей супруги, а сам мужчина публично признался в любви Ольге Рапунцель.

Светлана Славянская

Дмитрий Дмитренко в Instagram решил развеять все догадки о том, что каких сейчас отношениях пребывает молодой человек с Ольгой Рапунцель. В своем аккаунте Дмитрий написал, что очень любит Ольгу и никогда не сможет разорвать с ней любовные отношения. Более того, мужчина с трепетом ждет рождения ребенка от своей ненаглядной возлюбленной.Однако интернет-пользователи засомневались в словах Дмитрия, ведь ранее ходила информация о том, что Дмитренко изменяет беременной Рапунцель: «Твоя беременная женщина плачет каждый день... ты не мужик», «Как жить будете на воле? Вдвоём не смогли, а с ребёнком как?», «Мерзкое семейство», «Докажи делом, а не словом ... пока как-то наоборот получается».