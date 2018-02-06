iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко публично признался в любви Ольге Рапунцель

Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко публично признался в любви Ольге Рапунцель

Сегодня, 13:13
В стенах телепроекта «Дом-2» продолжают бушевать немалые страсти. На днях Дмитрия Дмитренко обвинили в изменах своей супруги, а сам мужчина публично признался в любви Ольге Рапунцель.

Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко публично признался в любви Ольге Рапунцель

 

Дмитрий Дмитренко в Instagram решил развеять все догадки о том, что каких сейчас отношениях пребывает молодой человек с Ольгой Рапунцель. В своем аккаунте Дмитрий написал, что очень любит Ольгу и никогда не сможет разорвать с ней любовные отношения. Более того, мужчина с трепетом ждет рождения ребенка от своей ненаглядной возлюбленной.

Однако интернет-пользователи засомневались в словах Дмитрия, ведь ранее ходила информация о том, что Дмитренко изменяет беременной Рапунцель: «Твоя беременная женщина плачет каждый день... ты не мужик», «Как жить будете на воле? Вдвоём не смогли, а с ребёнком как?», «Мерзкое семейство», «Докажи делом, а не словом ... пока как-то наоборот получается».
Светлана Славянская
Новости по теме
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

Супруги Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, участники "Дома-2", побывали на рождественском шоу братьев Сафроновых. Пост об этом появился в Instagram.

Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко
Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко

В ходе недавнего интервью участница телепроекта «Дома-2» Оля Рапунцель сделала откровенное признание касательно своей личной жизни. Оказалось, что беременная

Дмитренко из «Дома-2» заявил, что их отношения с Рапунцель – пример для многих
Дмитренко из «Дома-2» заявил, что их отношения с Рапунцель – пример для многих

Дмитрий Дмитренко из «Дома-2» заявил, что их отношения с Ольгой Рапунцель – пример для многих. Молодожены собираются принять участие в новом конкурсе проекта,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости