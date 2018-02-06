Селин Дион помогает справится с волнением рука покойного мужа

Еще одним несменным атрибутом выступлений Селин Дион теперь является стул, на котором когда-то сидел Рене. Певица ставит стул на то же место, где ставил его ее покойный муж, что помогает ей создать необходимый антураж присутствия столь близкого ей человека.
В 2016 году скончался муж всемирно известной певицы Селин Дион Рене Анжелил. Он погиб на 74 году жизни, не дожив до своего дня рождения всего несколько дней. Смириться с этой утратой певица не могла долгое время, поскольку знала его с 12 лет, а в браке с ним была 22 года. Помимо этого, Рене был и менеджером певицы, поэтому утрата сказалась вдвойне.