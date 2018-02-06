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| | Селин Дион помогает справится с волнением рука покойного мужа

Селин Дион помогает справится с волнением рука покойного мужа

Сегодня, 13:03
Перед каждым выходом на сцену певица Селин Дион держит в руках бронзовый слепок руки своего покойного мужа Рене Анжелила. Сама певица уверяет, что этот "ритуал" помогает ей справится с волнением перед выступлением и обязательно сулит успех.

Селин Дион помогает справится с волнением рука покойного мужа

 

Еще одним несменным атрибутом выступлений Селин Дион теперь является стул, на котором когда-то сидел Рене. Певица ставит стул на то же место, где ставил его ее покойный муж, что помогает ей создать необходимый антураж присутствия столь близкого ей человека.

В 2016 году скончался муж всемирно известной певицы Селин Дион Рене Анжелил. Он погиб на 74 году жизни, не дожив до своего дня рождения всего несколько дней. Смириться с этой утратой певица не могла долгое время, поскольку знала его с 12 лет, а в браке с ним была 22 года. Помимо этого, Рене был и менеджером певицы, поэтому утрата сказалась вдвойне.
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