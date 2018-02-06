Селин Дион помогает справится с волнением рука покойного мужа

Перед каждым выходом на сцену певица Селин Дион держит в руках бронзовый слепок руки своего покойного мужа Рене Анжелила. Сама певица уверяет, что этот "ритуал" помогает ей справится с волнением перед выступлением и обязательно сулит успех.

Еще одним несменным атрибутом выступлений Селин Дион теперь является стул, на котором когда-то сидел Рене. Певица ставит стул на то же место, где ставил его ее покойный муж, что помогает ей создать необходимый антураж присутствия столь близкого ей человека.В 2016 году скончался муж всемирно известной певицы Селин Дион Рене Анжелил. Он погиб на 74 году жизни, не дожив до своего дня рождения всего несколько дней. Смириться с этой утратой певица не могла долгое время, поскольку знала его с 12 лет, а в браке с ним была 22 года. Помимо этого, Рене был и менеджером певицы, поэтому утрата сказалась вдвойне.