Телеведущий и журналист Леонид Парфенов стал дедушкой, у его сына родился первенец.

Пелагея Лебединская

Жена Леонида Парфенова Елена Чекалова в социальной сени Facebook поделилась этой радостной новостью. Она сообщила, что у их сына Ивана родился первенец. О беременности своей невестки Марии Бройтман Елена писала в социальной сети еще осенью прошедшего года. Теперь делится со своими подписчиками своим безмерным счастьем о появлении внука. Чекалова также поделилась, что ее сын присутствовал на родах и запечатлел на видео весь процесс появления ребенка на свет. Подписчики Елену и ее мужа поздравили с появлением еще одного члена в их семье и пожелали всего самого наилучшего.Отметим, что у Леонида Парфенова и Елены Чекаловой еще есть второй ребенок дочь Мария. Она недавно расторгла свою помолвку со своим суженым и в данный момент нуждается в поддержке матери.