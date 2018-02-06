iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Журналист Леонид Парфенов стал дедушкой

Журналист Леонид Парфенов стал дедушкой

Сегодня, 13:01
Телеведущий и журналист Леонид Парфенов стал дедушкой, у его сына родился первенец.

Журналист Леонид Парфенов стал дедушкой

 

Жена Леонида Парфенова Елена Чекалова в социальной сени Facebook поделилась этой радостной новостью. Она сообщила, что у их сына Ивана родился первенец. О беременности своей невестки Марии Бройтман Елена писала в социальной сети еще осенью прошедшего года. Теперь делится со своими подписчиками своим безмерным счастьем о появлении внука. Чекалова также поделилась, что ее сын присутствовал на родах и запечатлел на видео весь процесс появления ребенка на свет. Подписчики Елену и ее мужа поздравили с появлением еще одного члена в их семье и пожелали всего самого наилучшего.

Отметим, что у Леонида Парфенова и Елены Чекаловой еще есть второй ребенок дочь Мария. Она недавно расторгла свою помолвку со своим суженым и в данный момент нуждается в поддержке матери.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Елена Исинбаева объяснила, почему не окунулась в проруби на Крещение
Елена Исинбаева объяснила, почему не окунулась в проруби на Крещение

Спортсменка Елена Исинбаева не стала окунаться в прорубь на Крещение из-за беременности, недавно ставшей известной.

Ярмольник скоро станет дедушкой во второй раз
Ярмольник скоро станет дедушкой во второй раз

Леонид Исаакович Ярмольник, недавно, на съемках программы «Смак», рассказал о своих отношениях с супругой и родственниками. Также он поделился радостной

Петр Порошенко снова стал дедушкой
Петр Порошенко снова стал дедушкой

Украинский президент Петр Порошенко во второй раз стал дедушкой. Об этом журналистам рассказала супруга главы государства Мария Порошенко. Внука молодым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости