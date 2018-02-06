Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет оплатили операцию молодой мамы

Джемма Натталл обнаружила онкологическую опухоль яичников во время беременности, но не стала прибегать к лечению, чтобы не навредить младенцу, растущему в животе молодой мамы.

29-летней Джемме Натталли врачи сразу же после родов ребенка сообщили ей страшную новость, что ей осталось жить не больше полугода. Эта новость чуть не убила Джемми, так как на дорогостоящую операцию, которая стоит более 400 тысяч долларов, по удалении онкологической опухоли у нее не было денег. Молодая мама не впала в отчаяние она открыла в интернете страничку благотворительности по сбору средств на операцию, но такую огромную сумму оказалось невозможно собрать. К огромному счастью историю Джемми узнала Кейт Уинслет, она вышла на контакт с девушкой и предложила свою финансовую помощи. Актриса Кейт Уиеслет совместно с Леонардом Ди Каприо смогли оказать девушке помощи оплатив в немецкой клинике лечение Джемме. После прохождения иммунотерапии девушка полностью излечилась от рака.

Пелагея Лебединская

Отметим, что в данный момент Джемма Натталли находится дома со своей маленькой дочерью и не перестает благодарить своих благотворителей, которые спасли ей жизнь и не дали ей умереть.